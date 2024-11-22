Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Dersim, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege'de kuvvetli, Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.