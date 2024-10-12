Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu yurt genelinde sıcaklığın 3 ila 5 derece arasında azalacağını belirtti.

MGM'den yapılan açıklamada, yerel ölçekli kuvvetli yağış ve rüzgarlar olabileceği uyarısı yapıldı.

📆12 Ekim 2024 Cumartesi

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/t06wVhQgLX — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 12, 2024

MGM'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."