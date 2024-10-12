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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Yurt genelinde sıcaklıkların 3 ila 5 derece azalacağını belirten Meteoroloji, kuvvetli yağışlar için uyarıda bulundu.

Yaşam
  • 12.10.2024 06:52
  • Giriş: 12.10.2024 06:52
  • Güncelleme: 12.10.2024 06:58
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hafta sonu yurt genelinde sıcaklığın 3 ila 5 derece arasında azalacağını belirtti.

MGM'den yapılan açıklamada, yerel ölçekli kuvvetli yağış ve rüzgarlar olabileceği uyarısı yapıldı.

MGM'nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olacağından yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda öğle saatlerinde güney yönlerden kuvvetli esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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