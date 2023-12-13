Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sıcaklık uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 Aralık hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre, Rize, Artvin ve Trabzon'da kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde artmaya devam ederek, mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı, yurdun güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ: Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Rize ve Artvin ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Sabah saatlerinde çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 14°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu