Meteoroloji'den Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın öğle saatlerinden itibaren Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu. Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 75 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.
Kaynak: DHA
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; Kuzey Ege'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.