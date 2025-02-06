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Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat'ta sabah saatlerinden itibaren Marmara Denizi'nde fırtına uyarısında bulundu.

Güncel
  • 06.02.2025 23:21
  • Giriş: 06.02.2025 23:21
  • Güncelleme: 06.02.2025 23:23
Kaynak: AA
Meteoroloji'den Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteorolojiden Marmara Denizi için fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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