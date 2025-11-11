Meteoroloji'den Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyıları için uyarı

Marmara'nın batısı ve Güney Ege'de kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, halen Marmara'nın batısı ile Güney Ege kıyılarında devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar Muğla, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.