Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde 2 Kasım Perşembe günü yerel olarak güçlü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Marmara ve Ege’nin kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji’den yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarıda, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ile İzmir ve Manisa çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ile Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.