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Meteoroloji'den Muğla için sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış beklendiğini ifade etti.

Güncel
  • 23.06.2025 10:59
  • Giriş: 23.06.2025 10:59
  • Güncelleme: 23.06.2025 11:02
Kaynak: İHA
Meteoroloji'den Muğla için sıcaklık uyarısı
Fotoğraf: AA /Arşiv

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan son değerlendirmelere göre, Muğla genelinde 24-29 Haziran 2025 tarihleri arasında hava sıcaklıklarında hissedilir derecede artış bekleniyor.

Yetkililer, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmininde bulunarak yurttaşların dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Özellikle Muğla merkez ve iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

Sahil kesimlerinde ise sıcaklıkların 35-38 derece civarında seyredeceği belirtiliyor.

Artan sıcaklıkların, özellikle öğle saatlerinde (11.00 - 16.00) açık alanda bulunacak vatandaşlar için sağlık açısından risk oluşturabileceği belirtildi.

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