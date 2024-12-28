Meteoroloji'den Muğla ve Antalya'ya uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusunda, yarın sabah saatlerinden sonra ise Antalya'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu.
Kaynak: AA
Muğla ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, bu gece saatlerinden itibaren Muğla'nın doğusu, yarın sabah saatlerinden itibaren ise Antalya'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların 700-800 metre rakım ve üzeri yüksekliklerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Açıklamada, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yükseklerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.