Meteoroloji'den Muş için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Müdürlüğü, Muş'ta salı gününden itibaren kuvvetli yağışın olacağını belirterek uyarılarda bulundu.

Muş Meteoroloji Müdürlüğü, kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Muş Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Pazartesi günü saat 12.00’den salı günü saat 23.00’e kadar Muş’ta yoğun bir şekilde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yağışların; kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekmektedir” denildi.