Meteoroloji'den sağanak, sis ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SİS UYARISI: Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kıyısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ARTVİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

ANTEP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli

URFA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu