Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, ülke genelinde parçalı, yer yer bulutlu hava beklenirken bazı bölgelerde ise sağanak etkili olacak. Yağışların Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Dersim çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Bursa, Bilecik, Sakarya ve Ankara çevreleri ile Orta Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Osmaniye, Bayburt, Elazığ, Bingöl ve Dersim çevreleri ile Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi öngörülüyor.