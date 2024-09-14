Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bazı kentlerde sağanak yağış görülecek.

Ülkenin batı ve kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneybatısı, İzmir, Manisa, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Van'ın doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.