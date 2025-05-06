Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji, 6 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Adana, Kastamonu, Bolu, Kars ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğu kesimleri ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah saatlerinde Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yer yer parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güneydoğusu ile Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Kırşehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 26°C
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimi sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
TRABZON °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, bölgenin doğusunun sabah ve öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTEP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu