Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün bazı illerde sağanak etkili olacak.

Tahminlere göre ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş’ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.