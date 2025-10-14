Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) bazı bölgeler için sağanak uyarısı yaptı.

Tahminlere göre, ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.