Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun iç kesimleri ile güneybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in yüksek kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında 16.04.2026 Perşembe günü gece saatlerine kadar yer yer etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla güney kıyılarının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece saatlerinde zamanla batısı çok bulutlu

BURDUR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri kısa süreli-yerel sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, Çankırı ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, güney kesimleri yer yer çok bulutlu, Bolu'nun doğu, Karabük'ün güney kesimlerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri kısa süreli yerel sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu