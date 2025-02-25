Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji, 25 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 2 il için sarı kodla uyarı yapılırken; İzmir, Muğla, Manisa, Sinop, Edirne ve Antalya'da sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Manisa, Sinop çevreleri ile Edirne'nin güney kesimleri ve Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Çanakkale, Balıkesir, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SARI VE TURUNCU KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Artvin ve Rize.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile Edirne'nin güney kesimlerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 1°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTEP °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
URFA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu