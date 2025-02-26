Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Meteoroloji, 26 Şubat hava durumu raporunu yayımladı. 3 il için sarı kodla uyarı yapılırken; İzmir ve Antalya'da sağanak, Denizli, Artvin, Trabzon, Erzurum, Kars ve Van'da ise kar yağışı bekleniyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Artvin, Ardahan ve Rize.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
İSTANBUL 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli
KIRKLARELİ 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli
KOCAELİ 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
İZMİR 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 2°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri bu akşam saatlerinde yağmurlu
HATAY 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 4°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -4°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 10°C
Parçalı bulutlu
KONYA -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
SİVAS -15°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -6°C, 6°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 0°C, 7°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU -3°C, 4°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 1°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -3°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -17°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -18°C, -6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı
MALATYA -8°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey ve doğu çevreleri aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -7°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTEP -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -3°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu