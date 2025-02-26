Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz'in batı, Batı ve Doğu Karadeniz'in doğu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, Ege kıyılarında yağmur ve sağanak diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artacağı, batı kesimlerde normalleri civarına çıkacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Rize ve Artvin çevrelerinde görülecek kar yağışlarının yer yer kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER: Artvin, Ardahan ve Rize.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Balıkesir çevrelerinin karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE -1°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli

KIRKLARELİ 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

KOCAELİ 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya dışında kalan yerlerin yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İZMİR 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, batı kıyı ilçeleri bu akşam saatlerinde yağmurlu

HATAY 0°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 4°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -4°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 10°C

Parçalı bulutlu

KONYA -4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

SİVAS -15°C, 1°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin akşam saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -6°C, 6°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 0°C, 7°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -3°C, 4°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 1°C, 7°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz kıyı illerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -3°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı kar yağışlı

SAMSUN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın kuzey ve doğu çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -17°C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS -18°C, -6°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA -8°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -14°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) kuzey ve doğu çevreleri aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -7°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTEP -3°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -3°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

URFA -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu