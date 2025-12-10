Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Kocaeli, Sakarya, Artvin, Batman, Mardin ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 15°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis, bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTEP °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı