Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, 10 Ağustos hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre; hava sıcaklıkları İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Öte yandan Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı, Kütahya ve Ankara'da sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Eskişehir, Çankırı çevreleri, Kütahya'nın doğu kesimleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-40 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MERSİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 36°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 37°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık