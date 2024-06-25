Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 25 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinin, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinin, Van ve Ağrı'nın doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Trabzon, Rize, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimleri, Van ve Ağrı'nın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 36°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 43°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 38°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile gece saatlerinde il geneli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van ve Ağrı'nın doğusunun öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık