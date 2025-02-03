Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra, Marmara, Karadeniz ile Samsun, Kütahya çevreleri İzmir'in kuzey kesimleri ve Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu, gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

SİS UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın gece saatlerinden sonra Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara(Ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Gece saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimleri çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin yağmurlu, Kütahya çevrelerinin karlakarışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın Gece saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(40 - 70 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İZMİR 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA 1°C, 13°C

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, iç kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BARTIN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu zamanla karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Samsun çevreleri ile Ordu'nun batı ilçelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

URFA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu