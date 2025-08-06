Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu ve iç kesimleri ile zamanla kuzeybatısının parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Bilecik dışında), Manisa, Rize, Ordu, Giresun çevreleri, Hatay, Adana ve Artvin'in kıyı, Trabzon’un iç kesimleri, Maraş ve Osmaniye'nin batısı ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Bilecik dışında bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu öğle ve gece saatlerinde Manisa çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 38°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı ve Trabzon'un iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık