Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, 17 Ağustos hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi beklenirken hava sıcaklıklarının, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının,iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Hatay kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık