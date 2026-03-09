Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji, 9 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Rize ve Artvin'de sağanak, Van, Hakkari ile Şırnak'ta ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hkkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu
MALATYA °C, 8°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
URFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu