Meteoroloji'den sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyıları yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, Van, Hkkari ile Şırnak çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı; Marmara Bölgesi ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 6°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu

KARS °C, -3°C

Çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTEP °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

URFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu