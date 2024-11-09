Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı
Meteoroloji, 9 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Raporda, rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 14°C
Az bulutlu
KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
RİZE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 10°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 17°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 22°C
Az bulutlu