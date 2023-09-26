Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 26 Eylül hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; Kırklareli, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU



MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri ile Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık