Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı

Meteoroloji 17 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Burdur, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Malatya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık