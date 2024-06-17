Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı
Meteoroloji 17 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Burdur, Niğde, Kayseri, Sivas ve Malatya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri ve Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Malatya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık