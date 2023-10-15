Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Düzce Valiliği, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre sağanak uyarısında bulundu.

Yapılan uyarıda, "16 Ekim 2023 Pazartesi öğle saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde beklenen sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

Yağış, 16 Ekim 2023 saat 13.00 ile aynı 21.00 saatleri arasında bekleniyor.