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Meteoroloji'den "sıcaklık" uyarısı

Meteoroloji verilerine göre bugün ülke genelinde yağış etkili olmayacak. Hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Güncel
  • 20.06.2025 06:41
  • Giriş: 20.06.2025 06:41
  • Güncelleme: 20.06.2025 07:32
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji'den "sıcaklık" uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre bugün ülke genelinde hava mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, Doğu Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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