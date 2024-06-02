Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı: Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji 2 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Doğu kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Öte yandan hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Marmara'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 34°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık