Meteoroloji'den sıcaklık ve sağanak uyarısı
Meteoroloji, 27 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Ağrı ve Van'da sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Ağrı ile Van’ın kuzeydoğusunun öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 42°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 43°C
Az bulutlu ve açık