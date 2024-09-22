Meteoroloji'den uyarı: Adana’da 'Süper Hücre' bugün de etkili olacak

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre dün Adana’da etkili olan ve kent merkezinde bir çok ev ile iş yerinin su basmasına, yollarının göle dönmesine neden olan “Süper Hücre”nin bugün de etkili olacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada Adana’da özellikle gündüz vakti şiddetli yağmur bekleniyor.

Hava sıcaklığını ve nemin iyice düştüğü Adana serinlerken bir taraftan da su baskınlarıyla boğuşmaya başladı.

Meteoroloji “Süper Hücre”den kaynaklı olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Dün Süper Hücre’den dolayı bir çok yeri su basmış, elektrik telleri şerare yapmış ve ağaçlar devrilmişti.

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SÜPER HÜCRE NEDİR, NASIL OLUR?

Süper hücre, atmosferin yukarı seviyelerindeki açısal rüzgâr yön değişiminin fazla olduğu aşırı termodinamik kararsızlığa bağlı olarak dikey rüzgârların fazla olduğu bölgelerde ortaya olan kuvvetli bir oraj biçimidir.

Süper hücreli fırtınaların içinde rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişir. Bunun sonucunda kuvvetli bir şekilde dönen, yukarı yönlü bir sıcak hava akımı oluşur. Bu yapılara mezosiklon adı verilir.

Soğuk hava ise aşağı yönlü hava akımını meydana getirir. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşur. Ancak bu her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmez.

Zaman zaman tehlikeli sonuçları olabilen bu fırtınalar hortumlara, golf topu büyüklüğünde dolu yağışlarına, aşağı yönlü hava patlamalarına ya da şiddetli yağmurlara neden olabilir.

Süper hücreli fırtınalar genellikle birkaç saat içinde etkinliğini kaybeder.