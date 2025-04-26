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Meteoroloji'den yağış uyarısı

Meteoroloji verilerine göre, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Dersim, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yağışlı hava hakim olacak.

Güncel
  • 26.04.2025 06:41
  • Giriş: 26.04.2025 06:41
  • Güncelleme: 26.04.2025 06:45
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji'den yağış uyarısı
Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke  genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Dersim, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Van'ın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis hadisesinin görülmesi öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Verilere göre, hava sıcaklığı, Marmara ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar genellikle güney, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

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