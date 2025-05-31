Meteoroloji'den yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günleri için yayımladığı hava durumu tahminlerine göre, hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, bazı bölgelerde sağanak etkili olacak.

Cumartesi günü ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağışların Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da gün boyunca parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak; akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık en yüksek 21°C civarında seyredecek.

Ankara'da ise sabah saatlerinden itibaren başlayan gök gürültülü sağanak yağışların gün boyu etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor. Sıcaklık en yüksek 21°C, en düşük 11°C olacak

Pazar günü de yağışlar devam edecek. Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.