Meteoroloji'den yağış uyarısı: Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre, hafta sonu Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ortalama sıcaklık 30 derece ve üzerine çıkacak.

Yurdun güney ve doğu kesimlerinde sıcaklık mevsim normalleri üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Hafta sonu 3 büyük kentte sıcaklıkların Ankara'da 30 ila 32, İstanbul'da 28 ila 30 ve İzmir'de ise 33 ila 35 derece arasında seyredeceği kaydedildi.

Ülkenin büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmezken kıyı kentlerindea yağışların etkili olması bekleniyor. Bugün Adana ve Osmaniye civarında, pazar günü Kırklareli, Edirne çevreleriyle yine Hatay'ın kıyı kesimlerinde, pazartesi günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve salı günü itibarıyla ise Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanakların görülmesi bekleniyor.

YENİ HAFTA DA SICAK BAŞLAYACAK

Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların 30 derece ve üzerinde seyretmesi beklenirken, Doğu Karadeniz'de salı ve çarşamba günleri sağanak yağışlar etkili olacak.