Meteoroloji'den yağış uyarısı: İstanbul'da da bekleniyor
Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Meteoroloji, İstanbul ve çevre iller için yağış uyarısı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışların azalacağını, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.
Ülkenin pek çok bölgesinde yerel yağışlar beklendiğini kaydeden Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasnı istedi.
📆21 Eylül 2024 Cumartesi— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 21, 2024
☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/YiH5ajqWhX
Meteoroloji, bugün yağış beklenen illeri şöyle sıraladı:
Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusu.