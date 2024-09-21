Meteoroloji'den yağış uyarısı: İstanbul'da da bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışların azalacağını, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.

Ülkenin pek çok bölgesinde yerel yağışlar beklendiğini kaydeden Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasnı istedi.

📆21 Eylül 2024 Cumartesi

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/YiH5ajqWhX — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 21, 2024

Meteoroloji, bugün yağış beklenen illeri şöyle sıraladı:

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusu.