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Meteoroloji'den yağış uyarısı: İstanbul'da da bekleniyor

Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini bildiren Meteoroloji, İstanbul ve çevre iller için yağış uyarısı yaptı.

Güncel
  • 21.09.2024 06:58
  • Giriş: 21.09.2024 06:58
  • Güncelleme: 21.09.2024 07:05
Kaynak: Haber Merkezi
Meteoroloji'den yağış uyarısı: İstanbul'da da bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağışların azalacağını, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.

Ülkenin pek çok bölgesinde yerel yağışlar beklendiğini kaydeden Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasnı istedi.

Meteoroloji, bugün yağış beklenen illeri şöyle sıraladı:

Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzey kesimleri, Kastamonu kıyıları, Kırklareli kıyıları, Tekirdağ'ın Saray ve Çerkezköy ilçeleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin doğusu, Erzurum'un güneyi ve Hakkari'nin doğusu.

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