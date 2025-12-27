Meteoroloji'den yoğun kar yağışı uyarısı

Batı Karadeniz'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kar yağışının kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacağı değerlendiriliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur şeklinde başlayarak zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların, pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.