Meteoroloji'den yurdun bazı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop, Kastamonu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörüyor.

Sinop, Kastamonu illeri ve Trakya kesimi için gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu paylaştı.

Buna göre, bugün öğle saatlerinden sonra Sinop'un iç kesimleri, Kastamonu'nun doğusu, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.