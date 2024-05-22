Meteoroloji'den Zonguldak için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak için "Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 23 Mayıs Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren bölge genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale ve Bartın’nın iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyurusunda bulundu.