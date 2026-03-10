Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 18°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 20°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 15°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık