Meteoroloji duyurdu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji, 10 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı tahmin edilirken iç ve doğu bölgelerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kesimleri için çığ uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor. İç ve doğu kesimlerin parçalı ve az bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
URFA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık