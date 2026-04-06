Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 6 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Adana, Antalya (iç kesimleri), Hatay, Mersin, Konya, Karaman, Niğde, Sivas, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Şırnak, Malatya, Diyarbakır, Antep, Siirt ve Urfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Konya, Karaman, Niğde, Sivas ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya kıyıları hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya, Karaman, Niğde ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTEP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı