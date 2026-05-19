Meteoroloji duyurdu: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 19 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Maraş, Ankara, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır ve Siirt’te sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleri, (Düzce ve Zonguldak dışında) Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Adana, Osmaniye ve Maraş çevreleri, gece saatlerinden itibaren İç Ege ile Bursa ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ile gece saatlerinden itibaren Balıkesir ve Bursa çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı, yer yer bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Zonguldak ve Düzce dışında) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 25°C
Parçalı bulutlu