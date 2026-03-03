Meteoroloji duyurdu: Kar ve yağmur etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 3 Mart 2026 tarihli hava tahmin raporunu yayımladı.

MGM tarafından yayımlanan rapora göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte, Marmara ile iç ve batı kesimlerde sis ve pus olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu





EGE

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Az bulutlu





°C, 14°C Az bulutlu DENİZLİ °C, 18°C

Az bulutlu





°C, 18°C Az bulutlu İZMİR °C, 18°C

Az bulutlu





°C, 18°C Az bulutlu MUĞLA °C, 16°C

Az bulutlu





AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Az bulutlu





°C, 19°C Az bulutlu ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu





°C, 19°C Az bulutlu HATAY °C, 18°C

Az bulutlu





°C, 18°C Az bulutlu MERSİN °C, 19°C

Az bulutlu





İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Sivas, Kayseri çevreleri ile Yozgat'ın doğu ilçelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu





°C, 15°C Az bulutlu KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı





°C, 6°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı KONYA °C, 13°C

Az bulutlu





BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri gece saatlerinden itibaren yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı





°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı DÜZCE °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu





°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı





°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu





ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu





°C, 14°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu SAMSUN °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu





°C, 14°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu TOKAT °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu





°C, 9°C Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karlakarışık yağmurlu TRABZON °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu





DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı





°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı KARS °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı





°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu





°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu





GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.