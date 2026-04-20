Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak; Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Dersim, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde artarak mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Elazığ, Dersim, Bingöl, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER (12): Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mardin, Siirt, Dersim, Urfa, Batman, Şırnak ve Osmaniye.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C

Az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bölgenin güneydoğsu ile Elazığ, Dersim ve Bingöl çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güney ve doğusu ile Adıyaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

URFA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.