Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, 29 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Antalya, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Maraş, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Erzurum, Kars, Van, Bingöl, Batman, Siirt, Mardin ve Diyarbakır'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu (Ardahan ve Iğdır hariç), Antalya’nın iç kesimleri, Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana ve Osmaniye çevreleri, Maraş'ın batısı, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı'nın doğusu, Çorum'un batısı, Yozgat, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Bingöl, Batman, Siirt ve Mardin çevreleri, Diyarbakır'ın doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneybatı kesimlerinde güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanacak olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta'nın doğusu, Mersin'in iç kesimleri, Adana, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Niğde çevreleri ile Çankırı'nın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Öğleden sonra Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Çorum'un batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu (Ardahan ve Iğdır haric) ile Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Van’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Batman, Siirt ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu