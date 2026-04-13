Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Meteoroloji, 13 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Amasya, Rize, Samsun, Trabzon, Siirt ve Urfa'da sağanak, Erzurum, Kars, Van, Kayseri ve Kastamonu'da ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun
kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Mardin ve Batman çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Trakya kesiminde doğu ve güneydoğu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunmaktadır. Zirai don tehlikesine karşı başta üretici ve çiftçiler ile ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ADANA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Sivas ve Kayseri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, doğu kesimlerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
KARS °C, 2°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
URFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu