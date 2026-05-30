Meteoroloji duyurdu: Sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor
Meteoroloji, 30 Mayıs hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Adana, Hatay, Mersin, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Van ve Siirt'te sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz (Bolu dışında), Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, orta ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bolu dışında) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa ) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
URFA °C, 27°C
Parçalı bulutlu