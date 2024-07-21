Meteoroloji duyurdu: Yağışlı hava ne zaman etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt çapında etkili olan sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta yerini sağanak yağışlara bırakacağını duyurdu.

Yurt genelinde etkili olan sıcaklıklar yerini yağışlı havaya bırakıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre Pazartesi günü ile birlikte yağışlı hava Trakya'dan yurda giriş yapacak.

Salı ve Çarşamba günleri Marmara ve Orta Karadeniz'de yağış bekleniyor.

Çarşamba günü ise hem Karadeniz bölgesinde hem de İç Anadolu'da yağış olacak.

Öte yandan sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da da 23 Temmuz Çarşamba günü yağış bekleniyor.